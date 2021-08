Ilha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi in finale contro la Spagna, una partita arrivata ai supplementari sull'1 a 1 e decisa da Malcom al minuto numero 106., capitano della spedizione verdeoro, ha vinto l'ennesimo titolo della sua incredibile carriera: l'oro alle Olimpiadi è il trofeo numero 44 conquistato dal terzino ex Barcellona e Juve. Un palmarès in cui c'è sempre spazio, anche all'età di 38 anni.