Marko Pjaca è passato l'altroieri dalla Juventus al Torino in prestito con diritto di riscatto. Ennesimo pellegrinaggio per il giocatore croato, tanto talentuoso quanto sfortunato con i guai fisici. Anche se almeno stavolta non deve fare troppa strada, cambiando semplicemente sponda del capoluogo piemontese.

Ed ecco subito l'occasione per Pjaca di debuttare in granata! Questi i convocati dell'allenatore suo connazionale Ivan Juric per l'amichevole di domani contro il Rennes:

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic



Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Celesia, Djidji, Izzo, Rodriguez, Vojvoda



Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon, Segre, Stojkovic



Attaccanti: Millico, Pjaca, Rauti, Sanabria, Warming, Verdi, Zaza