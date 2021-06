La Juventus in queste ultime settimane, appena terminata la difficile stagione targata Pirlo, ha iniziato un processo di rinnovamento non solo a livello di allenatore ma anche di dirigenza. Un passaggio fondamentale di ciò è stato l'addio di Fabio Paratici, che ora cerca nuovi incarichi da direttore sportivo altrove. Anche all'estero, perché no? Come noi stessi vi abbiamo spiegato oggi, Paratici è in trattativa col Tottenham, dove peraltro potrebbe approdare sulla panchina Antonio Conte. Secondo Sky Sport l'ex dirigente bianconero darà risposta al club di Londra ad inizio settimana prossima.