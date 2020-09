Massimiliano Allegri resta libero. L'ex allenatore della Juventus, prima ancora al Milan, ha rifiutato l'offerta della nazionale olandese per il post-Koeman e resta un potenziale candidato anche per la panchina dell'Inter dovesse precipitare la situazione legata ad Antonio Conte. Anche il Psg sul tecnico, così come il Manchester United. Per ora, però, Allegri attende e osserva, in attesa di scegliere la prossima avventura.