Fabiodice addio al calcio giocato. L'attaccante originario di Castellammare di Stabia, 40 anni compiuti lo scorso gennaio e ormai svincolato dopo l'esperienza con la Sampdoria, ha annunciato il suo ritiro ai microfoni di Sky Sport: "Sono costretto a smettere di giocare. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter tornare in campo. Ora avrò tutto il tempo per capire quale strada intraprendere", le sue parole. Quagliarella ha segnato 242 gol in carriera, di cui 23 con la maglia delladove ha collezionato 84 presenze tra il 2010 e il 2014 vincendo tre scudetti e due volte la Supercoppa Italiana.