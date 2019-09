Fabio Quagliarella chiuderà la carriera alla Juve... Stabia! Dopo aver militato tra i bianconeri, l'attaccante in forza alla Sampdoria ha deciso di tornare a Castellammare di Stabia, dov'è nato, per concludere il suo percorso da calciatore. Lo ha rivelato Gianni Improta, dirigente del club, a Il Secolo XIX: "Ne abbiamo parlato personalmente e ci siamo fatti una promessa che riguarda Castellammare. Prima di smettere, Fabio vorrebbe indossare i colori della Juve Stabia e un calciatore di questo livello che dice certe cose deve essere un motivo di orgoglio per tutta la comunità. Sarebbe il lieto fine che tutti vorrebbero per questa favola".