La Sampdoria, tramite alcune dichiarazioni di Massimo Ferrero, ha già fatto sapere di volersi occupare dei vari rinnovi soltanto a marzo. C'è un caso però per cui il club blucerchiato sembra disposto a fare un'eccezione, ed è quello di Fabio Quagliarella. L'attaccante ha il contratto in scadenza a giugno, e le parti potrebbero incontrarsi anche prima per iniziare a discutere il prolungamento. Secondo Tuttosport la dirigenza doriana e l'entourage dell'attaccante stabiese potrebbero vedersi tra dicembre e l'anno nuovo per aprire il discorso.