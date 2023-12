Intervenuto a Sky Calcio Club, Fabioha raccontato anche un aneddoto relativo ai tempi della: "Al primo allenamento in ritiro Stephanpartiva e urlava per avere il pallone da. Andrea gli disse: 'Tu pensa a correre, la palla ti arriva'. Da allora non ha più parlato, correva e basta (ride, ndr.)". E ancora: "Pirlo si arrabbiava quando non gli davi la palla. Gli dicevo: 'Ma Andrea, hai uno o due giocatori che ti marcano, non te la posso dare'. E lui: 'Tu dammela, il problema è degli altri...'".