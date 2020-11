ha segnato il primo gol con l'Inter Miami. L'ex centrocampista rosanero nella notte ha messo a segno il gol del vantaggio della sua squadra contro il Toronto. Rete che è servita poco per il risultato, perché l'Inter Miami ha poi perso 2-1. Titolare anche Gonzalo Higuain, rimasto in campo per tutta la partita con la fascia da capitano al braccio. L'Inter Miami è in fondo alla classifica, terz'ultima a 21 punti con 6 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte.