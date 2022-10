Si è già conclusa l'esperienza alladi mister Andrea, che lo scorso anno si era messo in luce come allenatore sulla panchina dellabianconera. Fatale, per lui, la sconfitta di ieri contro la Pro Sesto, che ha fatto piombare la squadra friulana - peraltro avversaria in campionato della- al 15° posto in classifica con 7 punti dopo 7 giornate. Tramite il proprio sito ufficiale, il club ha quindi comunicato "di aver sollevato dall'incarico di allenatore mister Andrea Bonatti, responsabile della prima squadra. A lui i più sinceri ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro nel club. La squadra sarà affidata, temporaneamente, al mister della Primavera alabardata Augusto Gentilini in attesa della nomina del nuovo allenatore".