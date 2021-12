Unadiè stata trasportata in: era stata progettata per ispirare i ragazzi, ma per ora ha creato solo molte polemiche. Lo riporta Calciomercato.com.Il ministro Michael Lobo ha presentato la statua come simbolo universale del calcio: "Se si vuole alzare il livello del nostro calcio, le nuove generazioni devono prendere ispirazione da CR7". I manifestanti di estrema destra, però, hanno reagito sventolando bandiere nere in segno di protesta: "Erigere una statua di un portoghese quest’anno è un sacrilegio. Un insulto a chi ha combattuto per la libertà a Goa (ex colonia di Lisbona, ndr): siamo molto delusi, dobbiamo imparare ad essere orgogliosi delle nostre icone, come Samir Naik e Bruno Coutinho (due simboli del calcio locale, ndr)".