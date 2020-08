Nell'altro quarto di finale di Europa League disputato questa sera, il Manchester United di Paul Pogba batte 1-0 il Copenhagen e vola in semifinale. Il risultato è stato ottenuto dai Red Devils con più fatica del previsto, essendo arrivato ai tempi supplementari grazie a un calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes (altro ex del calcio italiano, anche se non della Juve) dopo una serie di attacchi United andati a sbattere o sul palo o sul portiere Johnsson. Il rapporto di Pogba col club inglese è notevolmente migliorato negli ultimi tempi.