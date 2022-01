"Sono fuori, mi hanno bandito per 4 anni. Ma mi sto ancora battendo, non mollo. Alla fine vincerò. Non ho fatto niente di male. Mi hanno buttato fuori perché non volevano che diventassi presidente della Fifa. Hanno inventato arretrati di stipendio, una cosa finta, hanno parlato di corruzione: è incredibile quello che mi è caduto addosso". Ad affermarlo ai microfoni della radio francese Europe 1 è l'ex presidente dell'Uefa, Michel Platini, che si dice ancora determinato ha dimostrare la sua innocenza.



"Quello che mi ha disturbato è l'ingiustizia. Quello che fa male è la mediatizzazione. Quando vieni trattato di corrotto, di truffatore, accusato di riciclaggio...è terribile", ha sottolineato ancora l'ex dirigente che nel 2014 si era candidato alla presidente della Fifa. "Lo scopo era quello di buttarmi fuori. La Svizzera mi ha buttato fuori. Hanno inventato qualcosa per non farmi diventare presidente della Fifa. Punto", ha concluso Platini.