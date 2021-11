Sepp Blatter e Michel Platini finiranno in tribunale a Bellinzona per rispondere di vari reati legati ai loro ruoli istituzionali nel mondo del calcio. In particolare, gli imputati sarebbero rei diper un suo incarico come consulente Fifa tra il 1998 e il 2002. Secondo la procura federale elvetica,per quella cifra versata a "Le Roi" (omaggiato peraltro ieri sera da Paulo Dybala in Juventus-Zenit San Pietroburgo).Come riferisce Calciomercato.com: Blatter è accusato di frode, appropriazione indebita di fondi Fifa e cattiva gestione oltre a falsificazione di un documento; Platini è accusato di frode, appropriazione indebita, falso e complice della presunta cattiva gestione di Blatter.