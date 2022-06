Miralem Pjanic verso il ritorno in Ligue 1. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il centrocampista ex Juve è vicino a indossare la maglia del Marsiglia, che lo individuato come grande obiettivo a centrocampo. La sua avventura al Barcellona (e al Besiktas dove è approdato in prestito) è ormai prossima alla conclusione: in Francia, come i tifosi bianconeri ricorderanno, l'ex Roma ha già giocato con Lione e Metz.