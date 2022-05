Lunedì sera Miralem Pjanic si trovava allo Stadium per partecipare al saluto dell'impianto bianconero di Chiellini e Dybala, alla loro ultima partita tra quegli spalti, con la maglia della Juve indosso. Una toccata e fuga che, però, potrebbe trasformarsi in stabilità con un rientro in Italia. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, il centrocampista sarebbe già stato proposto al Napoli che, ora, sta facendo le sue valutazioni.