L'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic è attualmente in forza al Besiktas non verrà riscattato. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo il giocatore sarebbe finito nei radar dell'Inter per essere il vice di Marcelo Brozovic. Il giocatore comunque prima di tutto farà ritorno al Barcellona che però non ha intenzione di tenerlo in rosa.