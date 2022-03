Il cartellino di Miralem Pjanic è ancora di proprietà del Barcellona. Tuttavia il giocatore sta attualmente giocando al Besiktas in Turchia. Stando però alle indiscrezioni riferite da Fichajes.net il giocatore bosniaco sarebbe finito nel mirino di un'altra big turca. Non si tratterebbe del Besiktas ma bensì del Galatasaray che vedrebbe in Miralem un grande rinforzo per il centrocampo.