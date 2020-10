Dopo un avvio complicato al Barcellona, Miralem Pjanic ha già convinto tutti: pollice alto da parte dello spogliatoio e dell'allenatore Ronald Koeman, il bosniaco si è già conquistato la fiducia della squadra dopo tre partite tra campionato e Champions League. E proprio in Europa, mercoledì prossimo, il centrocampista potrebbe ritrovare la Juventus da ex con gli occhi puntati addosso. Tornerà allo Stadium, dove per quattro anni è stato protagonista in bianconero prima di essere scambiato con Arthur Melo.