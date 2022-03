Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic è tornato anche a parlare del fallo su Rafinha in Inter-Juve che a distanza di anni continua a far discutere, perché a detta di molti sarebbe stato da punire con un giallo che avrebbe significato un'espulsione. Ecco il suo pensiero: "Mi viene da dire basta, parliamo d’altro. In quell’azione, io sono saltato così, non volevo di sicuro fare male. Certo, so che potevo prendere il secondo giallo, ma secondo me la prima ammonizione era stata sbagliata. Anni dopo, mi piacerebbe che si ricordasse la nostra grande rimonta, non una decisione di Orsato".