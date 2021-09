La Turchia è pazza di Miralem. Il centrocampista bosniaco ex Barcellona, che in estate sembrava vicino a un ritorno alla, è stato tra i maggiori protagonisti del 3-3 del suocontro ildi, offrendo una prestazione di grande spessore che non ha lasciato indifferente la stampa locale. Il giornale Fanatik, in particolare, ha esaltato l'ex bianconero definendo la sua partita eccezionale e sottolineando come sia in grado di vedere due, tre passi avanti agli altri, giocando sempre con grande concentrazione. Di Pjanic anche l'assist per il gol di Montero, che ha aperto le marcature al 20' del primo tempo: portatosi sul 3-0 al 52', il Besiktas si è poi fatto rimontare subendo tre reti in poco più di mezz'ora, una delle quali firmata da Balotelli.