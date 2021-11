La nazionale della Bosnia ha perso già la scorsa settimana ogni speranza di qualificarsi ai prossimi Mondiali, perdendo in casa 3-1 con la Finlandia. In assenza dell'acciaccato Dzeko, rimaneva in campo un giocatore di gran respiro internazionale come Miralem Pjanic, che però non ha fatto la differenza là in mezzo. A 4 giorni di distanza, sono uscitecoi suoi amici alla vigilia della partita. Un episodio che in patria non è certo piaciuto.