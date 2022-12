Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Miralemha detto la sua anche su Dusan. Ecco il pensiero dell'ex Juve: "Quando giochi per vincere lo scudetto o per i quarti, le semifinali o la finale di Champions, fare l’attaccante dellaè un’altra cosa: devi saper gestire le difficoltà e trovare un certo equilibrio. A 22 anni non è semplice. Vlahovic deve lavorare, stare calmo e imparare a convivere con la pressione dei grandi club. E anche con le critiche. Le qualità di Dusan non di discutono e mi sembra sia anche molto determinato ed esigente con se stesso: ha tutto per diventare un attaccante di primo livello".