Bisogna ancora attendere prima di poter rivedere Markogiocare con la maglia del Torino. L'attaccante croato, infatti, non ha ancora smaltito l'infortunio muscolare che lo ha bloccato nella partita contro la Lazio e sta proseguendo il proprio lavoro personalizzato. L'ex Juve non sarà quindi a disposizione per la trasferta in casa del Napoli ma Ivan Juric spera di poterlo recuperare per le gare successive.