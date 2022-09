Markoè intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore dell', la squadra a cui si è unito sul finire del mercato dopo essere tornato alla. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "Mi è piaciuto il progetto, parlandone con il direttore e con il mister. L'Empoli ha sempre giocato a calcio, è una squadra che ha sempre provato a giocare ed è una cosa fondamentale per un giocatore come me., nel senso che voglio dimostrare che posso giocare a livelli importanti ogni settimana. Cerco di dare sempre il massimo. Poca continuità? Ho avuto due infortuni molto gravi e questo è un motivo. Poi ho avuto problemi fisici sempre al ginocchio ma per fortuna questo è il passato. Voglio ritrovare fiducia di nuovo, giocando spesso, come dicevo prima".