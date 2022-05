Andrea Pirlo dopo la parentesi alla Juventus della scorsa stagione non si è più seduto in panchina. Stando a quanto riporta SkySport però ora l'ex tecnico bianconero potrebbe tornare in panchina. Lo Spezia dopo aver raggiunto la salvezza starebbe pensando di non tenere Thiago Motta anche per la prossima stagione. L'indiziato numero uno per sostituirlo sembrerebbe essere Andrea Pirlo.