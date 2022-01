Andrea Pirlo verso il "no" a una panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Juve, ancora senza una squadra dopo la fine della sua esperienza da tecnico sotto la Mole, sarebbe orientato a rifiutare la proposta della Nazionale polacca, rimasta senza un CT dopo l'addio di Paulo Sousa. A declinare l'offerta della selezione che vede tra i giocatori in rosa Lewandowski e Szczesny, era stato nei giorni scorsi anche un altro ex bianconero, Fabio Cannavaro.