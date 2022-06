Intervenuto come promoter a Belgrado nell'ambito di un Campus dedicato ai bambini, Andrea Pirlo ha detto la sua sui giocatori serbi in forza in Serie A, citando anche il bomber della Juve Dusan Vlahovic. Ecco il suo pensiero: "In Italia ci sono tanti calciatori serbi, ci sono sempre stati grandi giocatori di talento. Ora ci sono Dusan Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic... La Serbia produce sempre grandi campioni, nonostante non sia un Paese così grande".