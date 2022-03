Andrea Pirlo nella Hall of Fame. L'ex centrocampista e allenatore della Juve ha ricevuto il riconoscimento istituito dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio di Coverciano per celebrare i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano. "È una grande emozione entrare nella Hall of Fame, un grande onore", le parole di Pirlo, il cui ingresso risale in realtà a febbraio 2020, quando la cerimonia ufficiale fu poi rinviata a causa della pandemia. L'evento si terrà il prossimo maggio, quando l'ex centrocampista consegnerà al Museo un cimelio della sua carriera: "Non so ancora cosa porterò - ha continuato l'ex Juve -. Sceglierò tra maglie, palloni e altri oggetti che ho a casa. Il Museo del Calcio è un posto bellissimo, dove tutti noi possiamo rivivere le emozioni del passato, con la speranza che presto si aggiungano nuovi trofei da vedere".