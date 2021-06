Andrea Pirlo, reduce da una stagione difficile alla guida tecnica della Juventus (per quanto corredata di Supercoppa e Coppa Italia) si gode ora le vacanze, sapendo di essere ancora sotto contratto col club bianconero nonostante l'esonero (1,8 milioni di stipendio ancora per un anno). L'ormai ex allenatore della Juve si trova a Ibiza insieme a un collega come Mauricio Pochettino, in passato accostato alla Juve ma poi approdato sulla panchina del Paris Saint-Germain al posto di Tuchel. Pirlo e l'allenatore del PSG insieme sull'isola spagnola.