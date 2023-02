Hazırladığımız yardım kolilerimizi, afet bölgesine gitmek üzere yardım tırımıza yüklüyoruz. pic.twitter.com/DwhZ9ZC7mR — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 9, 2023

Anche Andreascende "in campo" per idellae della. L'ex giocatore e allenatore della, attualmente sulla panchina del, si è infatti reso disponibile con il proprio club a smistare e caricare su un tir le cassette degli aiuti preparati per le popolazioni che vivono nell'area dove si è verificato il disastro. Qui sotto le foto condivise su Twitter.