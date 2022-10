Non è iniziata nel migliore dei modi l'esperienza da allenatore di Andreain Turchia. L'ex giocatore e allenatore della, infatti, ha conquistato solo sei punti in sette giornate di campionato con il suo, con una sola vittoria, tre pareggi e altrettante sconfitte. L'ultimo ko, il terzo consecutivo, risale proprio all'ultima giornata, 1-2 in casa contro l'Istanbulspor. E il tecnico bresciano è a sole due lunghezze dalla zona retrocessione.