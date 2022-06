Sirene dalla Turchia per Andrea Pirlo. Secondo la stampa locale, l'ex allenatore della Juve sta ricevendo una corte serrata dal Karagumruk, club in cui giocano anche gli italiani Emiliano Viviano e Fabio Borini. La proposta sembra non dispiacere al tecnico bresciano, che si dice abbia aperto alla trattativa. Soltanto poche ore fa si era parlato per lui anche dell'ipotesi Partizan, la squadra serba che ha visto crescere e sbocciare Dusan Vlahovic.