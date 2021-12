Ipotesiper la panchina del. Secondo la stampa portoghese è sempre più in dubbio il futuro del tecnico, con la squadra al terzo posto in campionato con quattro punti di ritardo su Porto e Sporting Lisbona. Il nome più ricorrente per un eventuale cambio di allenatore è proprio quello dell'ex(ancora sotto contratto con i bianconeri), che pare sia già stato contattato dal presidenteper sondare la sua disponibilità: i due, già compagni di squadra al Milan, hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto, e il matrimonio sembra essere davvero possibile.