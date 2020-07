Mattia, ex portiere della, attualmente al, suona la carica per i suoi dopo la sconfitta per 3-1 nella sfida di ieri proprio contro i bianconeri. In un messaggio sul proprio profilo Instagram, l'estremo difensore ha scritto: "Il calendario ci aiuta a voltare rapidamente pagina, la trasferta di Udine è un passaggio importante a cui avvicinarsi lavorando con grande intensità". Perin è stato tra i protagonisti ieri, autore di diverse parate importanti, tra cui una spettacolare su Cristiano Ronaldo a fine primo tempo.