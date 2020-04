1









Mattia Perin, ex portiere della Juve, attualmente al Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Andrea Favilli, attaccante classe '97 di proprietà della Juve, nell'ultima stagione in prestito proprio al Genoa, dove Perin ha potuto conoscerlo ancora meglio di quanto non avesse fatto in bianconero: "Da quando sono arrivato che cerco di fargli capire determinate cose perchè ha delle qualità che sono fuori dal comune. Il problema è che lui ancora non lo sa. Il gol non deve essere un'ossessione pechè sono pronto a scommettere che in carriera ne farà tanti in A".