Mattia Perin, ex portiere della Juventus, ha festeggiato la presenza numero 201 in Serie A con una vittoria importante in chiave salvezza del suo Genoa contro la Spal. Sotto al post di Instagram con cui il 27enne Perin ha celebrato questo traguardo sono arrivati miriadi di complimenti da parte di personaggi del mondo del calcio. Tra questi, alcuni giocatori legati alla Juve: l'ex Principino Claudio Marchisio, il centrocampista offensivo dell'Under 23 Manolo Portanova, l'ex attaccante sia bianconero che genoano Raffaele Palladino. Un ottimo portiere spesso vittima degli infortuni.