Il "Tucumano" Roberto Pereyra torna in Serie A. Come riporta Sky Sport, il centrocampista del Watford ha trovato un accordo con l'Udinese, dove tornerà e da dove la Juve lo aveva acquistato nel 2014 in prestito con diritto di riscatto, esercitato nella stagione successiva. Un'operazione di mercato in famiglia visto che i Pozzo controllano sia l'Udinese che il club inglese retrocesso in Serie B nella scorsa stagione. Pereyra ha giocato due stagioni alla Juve segnando 6 gol in 68 presenze.