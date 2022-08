Anche lochiude le porte a Cristiano, che proprio nel club portoghese aveva spiccato il volo della sua straordinaria carriera. Lo annuncia il Times, secondo cui il tecnico Rubenavrebbe addirittura minacciato le dimissioni, in caso di arrivo dell'attaccante del. I lusitani, intanto, sono in pressing con laper l'ingaggio di, con le parti in causa al momento impegnate nel risolvere il nodo relativo all'ingaggio.