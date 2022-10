Nuova vita per Federico. L'ex, che poche settimane fa ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo la lunga esperienza al, entra infatti nello staff di Raffaele, altro ex bianconero attualmente sulla panchina del. Ecco la nota del club brianzolo: "AC Monza comunica che da oggi Federico Peluso entra a far parte dello staff di Mister Raffaele Palladino. Nato a Roma il 20 gennaio 1984, da calciatore ha vestito tra le altre squadre le maglie di Atalanta, Juventus e Sassuolo, collezionando 274 presenze in Serie A e disputando anche tre gare con la Nazionale azzurra. Lo scorso 22 maggio ha giocato la sua ultima partita col Sassuolo, contro il Milan".