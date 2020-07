Fabio Pecchia, che chiude dopo una stagione la sua avventura sulla panchina della Juventus Under 23, resta uno degli allenatori più gettonati sul mercato degli allenatori in Serie C: secondo Tuttosport, su di lui ci sono il Catanzaro (che monitora anche Francesco Modesto), la Ternana (che tiene sotto osservazioni l'esperto Fabrizio Castori e Cristiano Lucarelli che malgrado le difficoltà societarie si è fatto valere al Catania), e anche la nuova governance del Siena, dove il direttore generale sarà Diego Foresti (che valuta anche le candidature di Fabio Gallo ex Ternana ed Antonio Calabro ex Viterbese).