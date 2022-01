In Leicester-Tottenham succede di tutto. Vantaggio di Daka, pareggio di Kane. Nella ripresa, Maddison sembra regalare i tre punti al Leicester, ma a 10' dalla fine Conte getta nella mischia Bergwin: pareggio al 95' e gol vittoria al 97'. Un uno-due micidiale che lancia gli Spurs a un solo punto dal quarto posto: in Premier League non hanno ancora mai perso da quando è arrivato Conte. E attenzione: il Tottenham deve recuperare altre due partite rispetto al Liverpool, secondo. Vincendole entrambe si porterebbe a soli due punti dai Reds.



Un Tottenham del genere potrebbe iniziare a fare gola anche ai calciatori al centro del mercato di gennaio, come ad esempio Vlahovic.