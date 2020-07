Quello di domani, per lui, sarebbe dovuto essere il classico match dell'ex e invece Rogerio contro la Juventus non ci sarà. Il calciatore è in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti dopo che a pochi minuti dalla fine dell'allenamento odierno pre-gara contro la Juve ha infatti subito un brutto colpo alla testa che ha costretto il medico sociale del club ad intervenire con rapidità. Come si legge su Calciomercato.com, il medico lo ha immobilizzato subito, chiedendo l’intervento dell’ambulanza che lo ha portato in ospedale per accertamenti. Sicuramente non sarà a disposizione di De Zerbi per la partita di domani.