Raffaele Palladino da giovane fu lanciato nel calcio che conta dalla Juventus, ma non fu propriamente un prodotto del vivaio bianconero. La Juve l'aveva infatti prelevato nel 2002 dal settore giovanile del Benevento, che l'aveva pure fatto esordire in Serie C. In quanto doppio ex, in vista di Benevento-Juve di domani Palladino è stato intervistato dal portale campano OttoPagine. Ecco cos'ha detto della Vecchia Signora: "Lì ho fatto due campionati molto belli, con l’opportunità di giocare con calciatori di assoluto livello, oltre che a essere allenato da bravissimi allenatori come Deschamps e Ranieri che mi hanno dato tanto sotto tutti i punti di vista. Il Benevento non può pensare di fare il suo campionato contro queste grandi squadre, anche se la Juventus ultimamente sta vivendo qualche difficoltà: non è imbattibile. C’è qualche problemino in difesa e penso che la Strega possa sfruttarlo. Inoltre i bianconeri sono reduci dal match di Champions e questo potrebbe essere un dettaglio importante. Sono incontri in cui non hai nulla da perdere, quindi è giusto giocarsela a viso aperto e senza alcun timore."



SU PIRLO - "È stato un grande calciatore, ma ciò non vuol dire che diventerà un grande tecnico. Si tratta di un lavoro totalmente diverso che, tra l’altro, sto vivendo sulla mia pelle. Devi studiare, informarti continuamente e aggiornarti. Si parte da zero. Pirlo ha un nome importante e potrà fare bene in questa Juventus che comunque è una delle migliori squadre in Europa. Conosce lo spogliatoio ed è molto amico di tanti calciatori. Non sarà semplice fare bene al primo anno".