Simone Padoin ha annunciato il proprio addio al Cagliari in questi giorni, ma potrebbe comunque restare in Serie A nella prossima stagione. L'ex terzino della Juventus, che tanto ha vinto tra il 2012 e il 2016 con la maglia bianconera, è infatti uno tra i grandi obiettivi del Brescia, neopromosso in Serie A. Massimo Cellino, infatti, è alla ricerca di profili di valore per tentare la salvezza nella prossima stagione e Padoin potrebbe fare al caso suo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.