Beniamino e "talismano" della Juve di Conte, ora Simone Padoin gioca in B con l'Ascoli e si racconta sul canale Instagram della Gazzetta dello Sport: "Sono a Bergamo da una ventina di giorni con moglie e i tre piccoli, prima ero a ad Ascoli - racconta -. Ma qui ho un giardino grande, i bambini possono sfogarsi. Conosco bene i bergamaschi, sapranno rialzarsi. Motivazioni? Non è facile ma bisogna allenarsi, prepararsi a tornare in campo".



SERIE B- "C’è sempre molto equilibrio, escluso il Benevento. Ci sono squadre forti come il Frosinone, più solido dopo essere passato al 3-5-2 e come il Crotone, la prova che anche in B si può fare risultati e giocare bene. Spogliatoio caldo? Non mi era mai capitato. Ci sono stati episodi di cui non vorrei parlare, forse noi vecchi avremmo potuto fare di più" RICORDI - "L’anno a Vicenza con Gregucci quando ho fatto il salto di qualità, i due con Delneri a Bergamo e poi il primo scudetto con la Juve, quando non eravamo favoriti".