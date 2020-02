#TNTSports | ¡Pura jerarquía! Dani Osvaldo armó una jugada bárbara y casi le da el empate a Banfield.#River #Banfield pic.twitter.com/yBbNSxrXoB — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 17, 2020

Pablo Daniel Osvaldo torna in campo. Dopo 4 anni l'ex Juve ha riassaporato il calcio giocato nella serata in cui il suo Banfield perde 1-0 contro il River Plate. Debutto per l'italoargentino al Monumental con i soliti fuochi d'artificio, nonostante la sconfitta arrivata per un gol di Martin Suarez nel primo tempo. E' infatti lo stesso Osvaldo che rischia di pareggiare la sfida con un grande gol: in appena 16' in campo già una magia, quasi completa. Dribbling a metà campo, saltati due avversari, alza la testa e vede Armani fuori dai pali, così tenta il pallonetto da fuori area. Osvaldo è tornato, con il solito talento e i soliti colpi di testa... geniali.