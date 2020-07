E' ritornato a giocare dopo tre anni di inattività, lo ha fatto con la maglia del Banfield, ma la sua avventura potrebbe essere già finita. Pablo Daniel Osvaldo è sparito: da quindici giorni è irreperibile per il club, per i compagni e la dirigenza. Un atteggiamento che la società ha condannato, tanto che il vice presidente Oscar Tucker a radio Info Region lo ha messo alla porta: "Non fa parte della rosa, così è difficile che continui. Abbiamo sempre avuto un dialogo con lui, ma ha parlato con l’allenatore e ha chiesto tempo, la sua permanenza qui è molto complicata".