Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante della Juventus, va all'attacco di Cesare Prandelli, reo di non averlo convocato ai Mondiali 2014. Ecco le sue parole a TNT Sport: "Segnai sei o sette goal nelle qualificazioni, mi avevano dato la maglia numero 10, ma mi ha lasciato fuori dai Mondiali. Prandelli, il mio amico Prandelli, che spero stia passando la quarantena in un buco. I quotidiani iniziarono a scrivere che ero argentino e che quindi doveva portare qualcun altro. La cosa peggiore è che poi ho scoperto tutto dai giornali, non mo ha chiamato per dirmi che non mi avrebbe convocato. Ho pianto, è stato brutto, volevo morire, me l'ero meritata quella convocazione. Io e gli altri, De Rossi, Pirlo, leggevamo il 'Corriere dello Sport', dove il ct aveva degli amici, e capivamo già da lì chi avrebbe giocato. Se un giocatore era presente in formazione, allora sarebbe sceso in campo"