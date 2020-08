Ecco cos'ha detto a Radio Sportiva l'ex giocatore della Juventus Alessandro Orlando a proposito di Maurizio Sarri, esonerato oggi dalla Juve e sostituito con Andrea Pirlo: "Il suo limite Sarri l'ha trovato a gestire una squadra che non poteva modellare in base al suo credo, è stato bravo ad adattarsi ai giocatori che aveva ma forse troppi non rispecchiavano il suo modo di interpretare il calcio. Non credo per lui sia tutto negativo perché ha dovuto ampliare il suo bagaglio. Ha vinto lo scudetto con 2 giornate d'anticipo, non ne esce ridimensionato ma penso gli servirà, è più la società ad aver fatto errori di gestione e scelte".